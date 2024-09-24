РТРС: Возможны помехи в телевещании из-за Солнца

В России в октябре на телеэкранах граждан возможны помехи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российскую телевизионную радиовещательную сеть (РТРС).

Это будет вызвано солнечной интерференцией. Если изображение на экране внезапно «рассыпалась» или замерло, то произошло короткое солнечное воздействие. Для этого необходимо выключить телевизор или приставку на пару минут. Если прием не восстановился, нужно запустить автопоиск телеканалов в меню.

Солнечная интерференция — сезонное явление, которое длится около трех недель и может вызывать помехи при приеме телепрограмм.

Ранее на Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

