RT DE подал ходатайство о временном запрете против блокировки на YouTube

RT DE подал в суд ходатайство о временном запрете против блокировки и страйков в отношении YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Об этом сообщила руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

«Временный судебный запрет — это такая быстрая мера для защиты. Если у истца есть основания, то решение может быть вынесено за пару дней или даже за пару часов. Ответчик, конечно, может оспорить это решение», — написала Токтосунова в Telegram.

Как отметила главред, RT DE направил владеющей видеохостингом компании Google досудебное письмо, однако не получил ответа. При этом к моменту подачи ходатайства американская компания уже направила в суд свое возражение.

«То есть ребята из Google заранее отправили туда свою аргументацию: мол, если из RT DE придут к вам, вот причины, по которым нельзя выносить решение в их пользу», — подчеркнула Токтосунова.

RT DE должен ознакомиться с документом и представить аргументы до 26 октября. Токтосунова отметила, что RT DE борется за восстановление своих каналов, однако «дело это непростое и, вероятно, длительное».

Напомним, в конце сентября стало известно, что каналы RT DE и DFP на YouTube были удалены без права восстановления. По данным видеохостинга, RT якобы публиковал ложную медицинскую информацию о коронавирусной инфекции. Каналы 1 октября подали апелляции в YouTube на решение об удалении, отмечает RT. В апелляции подчеркивается, что RT DE не предпринимал попыток обойти ограничение размещения контента, и ограничения против RT не распространялись на DFP, так как они не относятся к одному аккаунту.

