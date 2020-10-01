РПЦ предупредила о риске религиозных столкновений в Белоруссии
В РПЦ заявили, что видят реальной опасность столкновения католиков и православных в Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал первый замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.
По его словам, Белоруссия может повторить трагический опыт прошлого, связанный с противостоянием конфессий, вызванным насильственным переводом православных белорусов в греко-католическую церковь.
Атмосфера накаляется также извне: согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, США бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть православных и католиков. Двумя днями ранее в своем заявлении он выразил обеспокоенность тем, что американцы ведут активную работу по подключению католических священников к антиправительственным выступлениям, параллельно втягивая Ватикан в белорусские события.
В РПЦ подтвердили то, что ситуация в Белоруссии на сегодняшний день складывается в соответствии с заявлением Сергея Нарышкина и высказали мнение, что нужно приложить максимальные усилия, чтобы не допустить втягивания религиозных организаций в политическое противостояние.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 945 / сут.
Умерли
20 891+169 / сут.
Выздоровели
964 тыс.+5 985 / сут.
- В Карабахе призвали нацменьшинства Азербайджана не участвовать в боях
- Армения пожаловалась в ОДКБ
- Гинцбург рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины «Спутник V»
- Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19
- «Не за горами». Собянин рассказал о жестких ограничениях в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru