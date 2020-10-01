РПЦ предупредила о риске религиозных столкновений в Белоруссии

В РПЦ заявили, что видят реальной опасность столкновения католиков и православных в Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал первый замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

По его словам, Белоруссия может повторить трагический опыт прошлого, связанный с противостоянием конфессий, вызванным насильственным переводом православных белорусов в греко-католическую церковь.

Атмосфера накаляется также извне: согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, США бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть православных и католиков. Двумя днями ранее в своем заявлении он выразил обеспокоенность тем, что американцы ведут активную работу по подключению католических священников к антиправительственным выступлениям, параллельно втягивая Ватикан в белорусские события.

В РПЦ подтвердили то, что ситуация в Белоруссии на сегодняшний день складывается в соответствии с заявлением Сергея Нарышкина и высказали мнение, что нужно приложить максимальные усилия, чтобы не допустить втягивания религиозных организаций в политическое противостояние.

