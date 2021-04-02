РПЦ призвала запретить суррогатное материнство
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала к полному запрету суррогатного материнства в России, передает РИА Новости.
Также комиссия призвала экстренно принять законодательные акты для прекращения злоупотребления в этой сфере. В первую очередь надо запретить коммерческое суррогатное материнство и его рекламу, использование этой услуги иностранцами и одинокими людьми, считают в комиссии.
Ранее в январе зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала противоречащим Конституции запрет на использование суррогатного материнства для одиноких людей.
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