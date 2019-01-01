РПЦ планирует сделать из Сергиева Посада «православный Ватикан»

Стратегию развития подмосковного Сергиева Посада подготовило консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу госкомпании Дом.РФ. Как сообщают «Ведомости», город планируется разделить на две части: духовную и административную. В качестве примера при подготовке плана рассматривается Ватикан, Иерусалим и Мекка.

Мэр города Михаил Токарев рассказал, что по предварительным оценкам строительство обойдётся в 120-140 миллионов рублей. Перестройка затронет 400 га в центре города при общей площади в 1200 га.

«РПЦ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть и поддержать концепцию превращения города в столицу православия», — приводит сообщение Ura.ru.

Как рассказал АГН Москва председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, священник Леонид Калинин, планируется снести все здания в центральной части города и построить новые. При этом, по его словам, новые здания будут соответствовать правилам застройки и гармонировать с такими памятниками, как Троице-Сергиева Лавра.

Добавим, кроме того в городе появится 800 тысяч квадратных метров жилья и новые инфраструктурные объекты — школа, детский сад, а также музейное пространство, которое позволит разгрузить от части туристов Лавру.

