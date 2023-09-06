РПЦ объявила о смерти митрополита Оренбургского Вениамина
Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин (Зарицкий) умер на 70 году жизни. Информацию о его кончине распространила пресс-служба Московского патриархата Русской православной церкви. Патриарх Кирилл благословил организовать похороны в Николо-Угрешском мужском монастыре. Владык Вениамин был наместником это обители на протяжении 18 лет (1992 – 2010 годы).
Временным управляющим Оренбургской епархией назначен митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Как отмечает в некрологе на сайте Московской патриархии, митрополит Вениамин (в миру Владимир Зарицкий) родился 12 сентября 1953 года в одном из сёл Винницкой области Украинской ССР в семье рабочего.
С мая 2017 года Священный Синод назначил его на церковную должность священноархимандрита Димитриевского мужского монастыря в Оренбурге. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», с декабря 2017 г. по март 2018 г. владыка исполнял обязанности ректора Оренбургской духовной семинарии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ: рост смертности от последствий COVID-19 зафиксирован в Европе и Азии
- Росстат: с начала года курятина подорожала на 19,6%
- Росстат: Сахар дешевеет впервые с февраля
- Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину
- На Украине женщин-медиков обяжут встать на воинский учет
- «Нехватка места на диске»: Toyota назвала причину остановки всех своих заводов
- Минобороны РФ предложило ввести особый воинский учет для заключенных
- «Газпром» заявил, что категорически не согласен с заявлениями Молдавии о долге
- РПЦ объявила о смерти митрополита Оренбургского Вениамина
- За отставным полковником Квачковым установили надзор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru