РПЦ объявила о смерти митрополита Оренбургского Вениамина

Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин (Зарицкий) умер на 70 году жизни. Информацию о его кончине распространила пресс-служба Московского патриархата Русской православной церкви. Патриарх Кирилл благословил организовать похороны в Николо-Угрешском мужском монастыре. Владык Вениамин был наместником это обители на протяжении 18 лет (1992 – 2010 годы).

Временным управляющим Оренбургской епархией назначен митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Как отмечает в некрологе на сайте Московской патриархии, митрополит Вениамин (в миру Владимир Зарицкий) родился 12 сентября 1953 года в одном из сёл Винницкой области Украинской ССР в семье рабочего.

С мая 2017 года Священный Синод назначил его на церковную должность священноархимандрита Димитриевского мужского монастыря в Оренбурге. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», с декабря 2017 г. по март 2018 г. владыка исполнял обязанности ректора Оренбургской духовной семинарии.

