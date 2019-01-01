РПЦ намерена наделить эмбрион правами человека

Законодательно закрепить за эмбрионом право на жизнь с момента зачатия предложила Русская православная церковь. Текст инициативы опубликован на сайте РПЦ, он предназначен для общественного обсуждения.

По мнению церкви, неприемлемо определять личность только на основе самосознания, автономии и рациональности. Также эмбрион предлагается наделить иными правами: на человеческую идентичность, правом на развитие.

«Из подобных определений проистекает отрицание человеческого достоинства эмбриона. Фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве», — цитирует отрывок документа Ura.ru.

Добавим, также РПЦ призывает государство дать гарантию медицинским работникам на право отказа от совершения аборта по соображениям христианкой совести.

