РПЦ издала пособие об алкоголизме и обетах трезвости

Московская патриархия издала пособие об обетах трезвости и способах избавления от алкогольной зависимости. Как сообщает АГН «Москва», брошюра выпущена Синодальным отделом по благотворительности Русской православной церкви. В издании рассказывается о причинах алкоголизма, об обществах трезвости, объяснены и обоснованы обеты трезвости, которые практикуются в православии.

Как поясняет издатель, в Церкви существует многовековая традиция полного отказа от употребления спиртного. Так, никогда не брал в рот алкогольных напитков преподобный Сергий Радонежский, против алкоголя в монастырях в любом виде выступал преподобный Иосиф Волоцкий.

Как напоминает Москва 24, по инициативе Русской православной церкви в нашей стране возобновился всероссийский День трезвости, который появился ещё при царе в начале XX века. В этот день в Российской империи закрывались казенные винные лавки, на реализацию спиртных напитков накладывался строгий запрет. Сейчас этот день отмечают 11 сентября

Ранее РПЦ издала памятку для священников-видеоблогеров. Им дали добро на использование мемов, однако, при этом, призвали воздержаться от хайпа, кликбейта и троллинга.

