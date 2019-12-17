Рождественский турнир «Московского долголетия» пройдет в «Лужниках»
Рождественский турнир «Спортивные игры долголетия» состоится в «Лужниках» в понедельник, 23 декабря, информирует официальный сайт мэра российской столицы. В соревнованиях примут участие команды участников проекта «Московское долголетие» из 11 административных округов города.
Турнир пройдёт во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В программе заявлены четыре вида спорта - мини-футбол, шахматы, бильярд и настольный теннис. По итогам соревнований состоится награждение победителей. Завершится спортивный праздник концертом с участием звезд отечественной эстрады.
Весь день для гостей будут открыты интерактивные зоны, где можно будет сразиться в петанк, городки, дартс, настольный теннис. Со зрителями пообщаются знаменитые спортсмены - полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, сообщает АГН «Москва».
В рамках проекта «Московское долголетие» в текущем году было открыто 240 новых спортивных групп, в том числе по мини-футболу, настольному теннису, бильярду, фехтованию, дартсу. Как отмечают в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы, спортивные игры улучшают координацию движений и укрепляют командный дух.
Посетить состязания могут все желающие. Для этого нужно пройти бесплатную регистрацию на сайте «Московского долголетия».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- США снова не выдали визу сенатору Косачеву
- Экипаж Ту-22 сумел посадить самолет с отказавшим двигателем
- Тропический ливень и «красный сигнал». Как космодром Куру не смог запустить «Союз-СТ-А»
- Депутат призвал проверить на этичность сравнение малоимущих россиян с уголовниками
- Адмирал опроверг опасные маневры «Виктора Леонова» у берегов США