Ростуризм: туристы продолжают отказываться от отдыха в Краснодарском крае
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что руководству Краснодарского края следует разрешить приезжать туристам с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сообщает «Интерфакс».
По её словам, из-за требования властей Кубани об обязательной вакцинации для заселения в отели и гостиницы туристы продолжают отказываться от запланированных на август туров в регион, что приносит бизнесу серьёзные убытки.
«Ростуризм по-прежнему придерживается позиции, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых... и с отрицательным ПЦР-тестом. С этой просьбой я уже обратилась к губернатору Краснодарского края», - подчеркнула Догузова.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 августа курорты региона будут доступны только для вакцинированных отдыхающих, сообщает RT. Практически сразу после введения ограничений продажи новых туров на Кубань практически остановились.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень опасности
- Талибы заявили о контроле над почти половиной районов Афганистана
- Ростуризм: туристы продолжают отказываться от отдыха в Краснодарском крае
- Гребцы сборной России сдали положительные допинг-пробы на мельдоний
- Неизвестные застрелили президента Гаити
- Мишустин заявил о необходимости достичь не менее 80% коллективного иммунитета
- Толстой заявил, что для России нет пользы от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ
- Ветеран «Альфы» рассказал о причинах захвата заложников в Тюмени
- Испанский корабль взят под контроль Черноморским флотом РФ
- Песков не стал комментировать подачу заявок на регистрацию иностранных вакци
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru