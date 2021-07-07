Ростуризм: туристы продолжают отказываться от отдыха в Краснодарском крае

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что руководству Краснодарского края следует разрешить приезжать туристам с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сообщает «Интерфакс».

По её словам, из-за требования властей Кубани об обязательной вакцинации для заселения в отели и гостиницы туристы продолжают отказываться от запланированных на август туров в регион, что приносит бизнесу серьёзные убытки.

«Ростуризм по-прежнему придерживается позиции, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых... и с отрицательным ПЦР-тестом. С этой просьбой я уже обратилась к губернатору Краснодарского края», - подчеркнула Догузова.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 августа курорты региона будут доступны только для вакцинированных отдыхающих, сообщает RT. Практически сразу после введения ограничений продажи новых туров на Кубань практически остановились.

