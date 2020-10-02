Ростуризм назвал дату возобновления программы туристического кешбэка

Второй этап программы возврата части средств за путешествия по России будет запущен с 15 октября. Об этом объявила руководитель Федерального Агентства по Туризму Зарина Догузова. Продлится программа до 5 декабря включительно.

В этот промежуток времени все желающие смогут приобрести туры, либо проживание в гостинице с кешбэком. Ранее правительство РФ приняло решение о продлении этой программы до 10 января 2021 года. Причём, теперь в ней могут принять участие туристические агрегаторы, отмечает RT.

Продолжительность тура или проживания в отеле по новым условиям сокращена с четырёх до двух ночей. Минимальная стоимость путёвки также больше не ограничивается – ранее она не должна была быть дешевле 25 тысяч рублей.

Максимальный возврат определён в 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

