Рост зарплат объяснили посланием Путина
Гендиректор Центра политической информации в эфире НСН объяснил, как повлияет на россиян обещанный Топилиным рост доходов.
На 2,3% вырастет реальная зарплата в России в 2020 году. С таким прогнозом выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его оценке, реальные доходы населения вырастут на 1,5%.
Гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире НСН объяснил, как повлияет на россиян обещанный Топилиным рост доходов.
«Этот рост непринципиален. В рамках статистической погрешности. Министры российского правительства хотят в преддверии президентского послания Федеральному собранию выглядеть более-менее достойно. Но подобные цифры удручают. Они раздражают население. 1-2% ничего не решают. С помощью такого роста нельзя в обозримом будущем достичь благосостояния граждан России», - сказал он.
Напомним, президент Владимир Путин на встрече с правительством по итогам 2019 года заявил, что рост доходов россиян является первостепенной задачей.
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