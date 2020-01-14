Рост зарплат объяснили посланием Путина

На 2,3% вырастет реальная зарплата в России в 2020 году. С таким прогнозом выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его оценке, реальные доходы населения вырастут на 1,5%.

Гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире НСН объяснил, как повлияет на россиян обещанный Топилиным рост доходов.

«Этот рост непринципиален. В рамках статистической погрешности. Министры российского правительства хотят в преддверии президентского послания Федеральному собранию выглядеть более-менее достойно. Но подобные цифры удручают. Они раздражают население. 1-2% ничего не решают. С помощью такого роста нельзя в обозримом будущем достичь благосостояния граждан России», - сказал он.

Напомним, президент Владимир Путин на встрече с правительством по итогам 2019 года заявил, что рост доходов россиян является первостепенной задачей.

