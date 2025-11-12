Рост реальных зарплат практически остановится в 2026 году
«Зарплатная гонка» в России подходит к концу, сообщают «Известия».
В 2026 году реальный рост доходов граждан, по прогнозам аналитиков, составит только 2,7%. Эта оценка, полученная в результате опроса Центробанка, вдвое скромнее прогноза Минэка (5,7%) и значительно ниже текущей динамики. Компании практически исчерпали возможности для дальнейшего повышения окладов на фоне нормализации ситуации на рынке труда.
Замедление роста доходов может привести к снижению покупательной способности и увеличению доли теневой занятости, но одновременно будет сдерживать инфляционное давление. Стабильный рост сохранится в дефицитных секторах — ВПК, IT и машиностроении.
Финансовый сектор, строительство и торговля покажут умеренную динамику. Наибольшие риски — у легкой промышленности, где низкая рентабельность ограничивает возможности для повышения зарплат.
Таким образом, период быстрого роста доходов сменяется фазой умеренной динамики, которая по-разному затронет различные отрасли экономики.
Ранее стало известно, что в России могут сделать обязательной индексацию зарплат не реже раза в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Миллионы россиян могут лишиться доступа к семейной ипотеке
- Водители легковушек стали получать штрафы до 600 тысяч
- Рост реальных зарплат практически остановится в 2026 году
- В Госдуме ответили на учения ВС Британии по захвату нефтяных вышек РФ
- СМИ: Ухудшение качества мобильного интернета в Петербурге связано с мерами безопасности
- СМИ: Взорвавшаяся в руках ребенка бомба в Красногорске была начинена гвоздями
- В Кремле объяснили, почему истребители РФ сопровождали борт Токаева
- СМИ: Путин доказал свое превосходство над лидерами ЕС
- Вучич заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией
- В Красногорске ребенку оторвало пальцы во время попытки поднять сверток с деньгами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru