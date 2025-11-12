Рост реальных зарплат практически остановится в 2026 году

В 2026 году реальный рост доходов граждан, по прогнозам аналитиков, составит только 2,7%. Эта оценка, полученная в результате опроса Центробанка, вдвое скромнее прогноза Минэка (5,7%) и значительно ниже текущей динамики. Компании практически исчерпали возможности для дальнейшего повышения окладов на фоне нормализации ситуации на рынке труда.

Замедление роста доходов может привести к снижению покупательной способности и увеличению доли теневой занятости, но одновременно будет сдерживать инфляционное давление. Стабильный рост сохранится в дефицитных секторах — ВПК, IT и машиностроении.

Финансовый сектор, строительство и торговля покажут умеренную динамику. Наибольшие риски — у легкой промышленности, где низкая рентабельность ограничивает возможности для повышения зарплат.

Таким образом, период быстрого роста доходов сменяется фазой умеренной динамики, которая по-разному затронет различные отрасли экономики.

Ранее стало известно, что в России могут сделать обязательной индексацию зарплат не реже раза в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

