Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%

Напомним, в марте стало известно, что в топ-3 регионов с самым низким уровнем безработицы вошли Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Между тем, в Минтруде заявили, что в 2018 году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 миллиона граждан, что примерно на 10 процентов меньше, чем годом ранее.

Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова заявила в интервью НСН, что безработица на самом деле может быть вдвое выше, чем говорят аналитики.

