Росстат: Смертность в июне выросла на 14,1% по сравнению с 2020 годом

Смертность в России в июне выросла на 14,1% по сравнению с прошлогодними значениями. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

Как отметили в ведомстве, в июне 2021 года умерли около 185,6 тысячи граждан, в июне прошлого года их число составляло 162,8 тысячи. За период с января по июнь смертность составила 1,1 млн человек, на 16,2% больше показателя 2020 года.

В то же время в июне в России на 4,5% увеличилась рождаемость. За первый летний месяц текущего года в стране родилось 123,8 тысячи детей (против 118,5 тысячи за аналогичный период прошлого года. Однако рождаемость за январь-июнь 2021 года оказалась на 0,4% ниже, чем в январе-июне 2020 года.

По данным Росстата, уровень естественной убыли населения за первые шесть месяцев нынешнего года составил 421,9 тысячи человек. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 265,5 тысячи человек.

