Росстандарт запретил выпуск на авторынок РФ грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak

Выпуск в обращение ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak запретили в России. Об этом сообщил Росстандарт.

Как отметили в ведомстве, по итогам внеплановых выездных проверок представительств изготовителей авто указанных марок было приостановлено действие одобрений типа транспортного средства и типа шасси (включая их распространение), выданных грузовикам Dongfeng типа DFH4180, Foton (BJ4189), Faw (CA4250, CA4180), Sitrak (ZZHS), а также шасси Foton (M4L).

«Одновременно... защитительная оговорка технического регламента применена в отношении грузовиков DONGFENG типа DFH5200B, FOTON типа H5 и FAW типа JH6-B 8X4... Выпуск в обращение таких транспортных средств на территории Российской Федерации запрещен», - говорится в сообщении.

Росстандарт выявил у автомобилей нарушения обязательных требований, представляющих значительную опасность здоровью и жизни участников дорожного движения. В частности грузовики не соответствуют нормам в части эффективности тормозной системы и идентификации органов управления. Ведомство предписало представительствам производителей машин приостановить их реализацию и устранить выявленные нарушения.

Ранее Росстандарт сообщил, что компания Kia отзовет в РФ почти 80 тысяч кроссоверов Kia Sportage (Sle), пишет RT. Решение связано с необходимостью замены мультипредохранителя блока HECU на машинах, произведенных на заводе в Словакии.

