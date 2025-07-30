Росстандарт запретил выпуск на авторынок РФ грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak
Выпуск в обращение ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak запретили в России. Об этом сообщил Росстандарт.
Как отметили в ведомстве, по итогам внеплановых выездных проверок представительств изготовителей авто указанных марок было приостановлено действие одобрений типа транспортного средства и типа шасси (включая их распространение), выданных грузовикам Dongfeng типа DFH4180, Foton (BJ4189), Faw (CA4250, CA4180), Sitrak (ZZHS), а также шасси Foton (M4L).
«Одновременно... защитительная оговорка технического регламента применена в отношении грузовиков DONGFENG типа DFH5200B, FOTON типа H5 и FAW типа JH6-B 8X4... Выпуск в обращение таких транспортных средств на территории Российской Федерации запрещен», - говорится в сообщении.
Росстандарт выявил у автомобилей нарушения обязательных требований, представляющих значительную опасность здоровью и жизни участников дорожного движения. В частности грузовики не соответствуют нормам в части эффективности тормозной системы и идентификации органов управления. Ведомство предписало представительствам производителей машин приостановить их реализацию и устранить выявленные нарушения.
Ранее Росстандарт сообщил, что компания Kia отзовет в РФ почти 80 тысяч кроссоверов Kia Sportage (Sle), пишет RT. Решение связано с необходимостью замены мультипредохранителя блока HECU на машинах, произведенных на заводе в Словакии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru