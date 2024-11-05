Росстандарт утвердил ГОСТы на ноутбуки

Росстандарт утвердил новые ГОСТы на ноутбуки, которые впервые вводят требования к устройствам для повышения их качества и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Приказом Росстандарта утверждены два новых нацстандарта: ГОСТ Р 71174-2024 "Ноутбуки. Термины и определения"; ГОСТ Р 71202-2024 "Ноутбуки. Типы, основные параметры, общие технические требования"», — говорится в сообщении.

Документы вводят понятия ноутбука, портативных и полупортативных компьютеров и связанных с ними терминов, выделяют классификацию устройств (общего назначения, игровые, образовательные, для особых условий эксплуатации). Также ГОСТы устанавливают требования к встроенным камерам, тачпадам, средствам удаленной блокировки, испытаниям на пылевлагозащищенность и ударопрочность, защите от поражения током, соответствию стандартам при сборке, эксплуатации, ремонте.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ на школьную форму, разработанный Роскачеством и Инновационным центром текстильной и легкой промышленности, напоминает RT.

