Россотрудничество планирует открыть центр науки и культуры в Анголе

Россотрудничество намерено в 2025 году открыть Российский центр науки и культуры в Анголе. Об этом рассказал руководитель ведомства Евгений Примаков в беседе с ТАСС.

Как отметил глава Россотрудничества, уже подписано соответствующее межправительственное соглашение.

«Мы собираемся в следующем году, надеюсь нам это удастся, открыться в Анголе», — указал Примаков.

По его словам, также продолжается создание центра науки и культуры в Бразилии, планируется преобразовать работу представителей при посольстве РФ в полноформатные культурные центры.

«Партнерские русские дома открываются в Мали, ЦАР, Буркина-Фасо, Гвинее в ближайшее время. Думаю, что в течение где-то месяца мы устроим... день больших подписаний сразу с несколькими нашими партнерами», — добавил Примаков.

Ранее глава Россотрудничества сообщил, что Русский дом в Черногории прекратил работу, а деятельность культурных центров в Румынии, Словакии, Дании, Словении была ограничена, напоминает RT.

