Минцифры: Число сотрудников IT-отрасли выросло на 12% за 2022 год

В ходе парламентских слушаний «Совершенствования правовых и организационных механизмов подготовки IT-специалистов» замминистра отметил, что отрасль демонстрирует «уверенный поступательный» рост.

«В 2022 году количество занятых ... сотрудников увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом и составило 761 тыс. человек», — цитирует Паршина ТАСС.

Замглавы Минцифры указал, что в прошлом году зарплаты в IT-отрасли выросли на 19%, из уровень в два раза выше, чем в других сферах экономики.

