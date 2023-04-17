Минцифры: Число сотрудников IT-отрасли выросло на 12% за 2022 год

Число занятых в российской ИТ-отрасли сотрудников увеличилось на 12% за прошлый год, до 761 тысячи человек. Об этом заявил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

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В ходе парламентских слушаний «Совершенствования правовых и организационных механизмов подготовки IT-специалистов» замминистра отметил, что отрасль демонстрирует «уверенный поступательный» рост.

«В 2022 году количество занятых ... сотрудников увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом и составило 761 тыс. человек», — цитирует Паршина ТАСС.

Замглавы Минцифры указал, что в прошлом году зарплаты в IT-отрасли выросли на 19%, из уровень в два раза выше, чем в других сферах экономики.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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