Россиянка засудила банк за десятилетние начисления по ипотеке
Екатеринбурженка Ольга Калыпина спустя десять лет судов добилась полного возврата денег от «дочки» банка ВТБ компании «Долговой центр» за неправильные начисления по кредиту, передает местный портал E1.
В 2007 году она взяла ипотеку и с 2020 года постоянно судилась за неправомерно начисленные пени.
Из-за этих пени всякий раз, когда она вносила очередной платеж по кредиту, банк с него списывал часть суммы в счет пени, а остальные деньги зачислял в счет долга по кредиту, но таким образом каждый месяц взнос был неполным и это порождало новые пени.
Из-за ошибки банка ей начислили задолженность в 150 тысяч рублей, еще она потребовала взыскать с финансовой организации 48 тысяч рублей, которые ей пришлось переплатить за кредит.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Россиянка засудила банк за десятилетние начисления по ипотеке
- Герцог Эдинбургский госпитализирован
- Япония начала массовую вакцинацию от коронавируса
- Россияне будут видеть свои покупки в личных кабинетах на сайте ФНС
- В ООН назвали несправедливым распространение вакцин от COVID-19 в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru