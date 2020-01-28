Россиянка сдала в военкомат удалившего ее из соцсетей сына
Жительница подмосковной деревни Щедрино обратилась в полицию с просьбой забрать ее 19-летнего сына в армию.
Женщина решилась на этот шаг из-за того, что отпрыск перестал с ней контактировать, убрал ее из друзей в соцсетях и перестал ночевать дома. В своем заявлении мать отметила, что опасается возможности присоединения ее сына к криминальной группировке.
Примечательно, что в военкомат молодого человека полицейские все же доставили. А там, в свою очередь, заверили, что отдавать конституционный долг он отправится в ходе весеннего призыва, сообщает сайт KP.Ru
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