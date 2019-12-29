Россиянину диагностировали беременность

Жителю города Боровичи в Новгородской области Юрию Сливке врачи местной больницы поставили диагноз «беременность». Об этом он рассказал журналистам РЕН ТВ.

По словам мужчины, в больнице Боровичей год назад он лечил сложный перелом руки. В ходе операции медики установили металлические штифты. В карте было указано, что у пациента 27-я неделя беременности, поэтому удаление конструкций не рекомендуется до «родоразрешения».

Юрий Сливка рассказал, что странный диагноз вычитала супруга.

«Это супруга, она вычитала. Я не любитель читать бумаги. Она подруге своей скинула, так и пошло. Я думал, это прикол, они просто друг другу показали. Мне главное — здоровье, а не что там было написано», — цитируют слова мужчины Известия.