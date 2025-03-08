Россиянин защитил финских туристок от израильских насильников





Россиянин Александр Белинский пострадал в результате драки на Пхукете, защищая двух туристок из Финляндии, сообщил телеканал Nation TV.





Трое туристов из Израиля ворвались в номер к девушкам и пытались их изнасиловать. Тогда россиянин заступился за финок, из-за чего завязалась драка. В ходе потасовки он получил травмы лица и был госпитализирован, но ему удалось спугнуть злоумышленников и спасти девушек.



Местные силовики не смогли поймать израильтян по горячим следам, но продолжают поиски. В генконсульстве России на Пхукете заявили, что обращений от пострадавшего россиянина не поступало.

