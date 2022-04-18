Россияне в марте-апреле стали чаще совершать дорогие покупки

За последние полтора месяца россияне стали чаще совершать дорогие покупки. К такому выводу в ходе исследования пришли представители СПАО «Ингосстрах» и Финансового университета при Правительстве РФ.

Опрос, в котором приняли участие жители более 30 городов России, был проведен в апреле 2022 года. В ТОП-10 населенных пунктов с самой высокой потребительской активностью вошли Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Воронеж, Екатеринбург и другие.

Так, пик спроса на покупки среднего и высокого ценового сегмента пришелся на первую половину марта, но уже во второй половине месяца и начале апреля последовало постепенное снижение. При этом по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года, покупательская способность выросла на 38%.

Руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев напомнил, что страхование имущества является надежным способом заботы о финансовом благополучии человека.

«Среди наиболее актуальных продуктов «Ингосстраха» популярностью пользуется программа страхования имущества физических лиц. В этом направлении компания предлагает широкую и гибкую линейку тарифов, отсутствие повышающего коэффициента при страховании загородных домов и дач, возможность использования франшизы при страховании и бесплатную рассрочку оплаты страхового взноса», - рассказал он.

Согласно исследованию, несмотря на сокращение ажиотажного спроса, в России все еще имеется значительная доля семей, которые в ближайшие месяцы собираются совершить дорогостоящие покупки. В основном россияне хотят открыть вклад (11%), приобрести недвижимость (8%), купить бытовую технику среднего ценового сегмента (7%), а также мебель (4,3%) и иностранную валюту (3,1%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего вырос спрос на вклады (+210%), и покупку валюты (+108%), при этом количество желающих купить квартиру (-6,5%) и автомобиль (-5,1%) сократилось.

