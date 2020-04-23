Исследование: Россияне ближайшие полгода планируют экономить на развлечениях
Россияне намерены сокращать свои расходы на развлечения в ближайшие полгода на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании BCG и холдинга "Ромир".
В исследовании приняли участие около 1,2 тысячи респондентов из разных регионов РФ.
Так, категории, на которые россияне намерены уменьшить расход, это кинотеатры, рестораны, спа-салоны, концерты и другие виды досуга.
Между тем, согласно исследованию, траты россиян на ближайшие полгода в основном будут направлены на 5 категорий: коммунальные услуги, Wi-Fi, услуги мобильной связи, безрецептурные лекарства и свежие продукты. Как отмечается, в этих категория доля тех, кто планирует сокращать расходы меньше, чем тех, кто не планирует.
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