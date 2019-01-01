Россияне стали проводить за границей меньше времени
Средняя продолжительность поездок россиян за рубеж сократилась. Подсчётами занимались эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Они установили, в минувшем году этот показатель составил 9,3 дня, тогда, как в 2019-ом—8,7 дня.
Специалисты отмечают, что в список самых популярных стран, в которых наши соотечественники проводят меньше всего времени вошли Швеция, Латвия, Финляндия, Монголия и Белоруссия. Причём самые короткие поездки россияне совершают именно в Белоруссию. В среднем она занимает около двух дней.
Что касается страны, в которой путешественники проводят больше всего времени — 37 дней – то ей стала Канада.
Ранее НСН писала, что почти треть россиян сократила расходы на путешествия за последний год. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир», которое цитирует РИА «Новости». Согласно его данным, 29% респондентов заявили, что экономили на путешествиях. Это более чем вдвое больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 12%.
Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с НСН пояснил, что речь идет о качественном сокращении, а не количественном.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП с жертвами
- Путин напомнил, кто станет властелином мира
- Друзь извинился за скандал с подкупом «Кто хочет стать миллионером?»
- Филолог: Россияне знают иностранные языки хуже швейцарских домохозяек
- Спасатель МЧС рассказал москвичам, как выжить во время грозы