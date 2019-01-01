Россияне стали проводить за границей меньше времени

Средняя продолжительность поездок россиян за рубеж сократилась. Подсчётами занимались эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Они установили, в минувшем году этот показатель составил 9,3 дня, тогда, как в 2019-ом—8,7 дня.

Специалисты отмечают, что в список самых популярных стран, в которых наши соотечественники проводят меньше всего времени вошли Швеция, Латвия, Финляндия, Монголия и Белоруссия. Причём самые короткие поездки россияне совершают именно в Белоруссию. В среднем она занимает около двух дней.

Что касается страны, в которой путешественники проводят больше всего времени — 37 дней – то ей стала Канада.