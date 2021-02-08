Россияне стали обращаться к телемедицине в 64 раза чаще

Количество обращений по телемедицине в 2020 году увеличилось в 64 раза по сравнению с 2019 годом. По данным компании «Ингосстрах», весной – в разгар пандемии – популярность дистанционных медицинских консультаций выросла в 10 раз относительно февраля. Всплеск обращаемости был зафиксирован также осенью: в октябре – 22 %, ноябре – 23 %, декабре – 19 % всех обращений за минувший год.

Наиболее востребованы телемедицинские услуги были у жителей Москвы (30% от общего количества обращений), Санкт-Петербурга (9%), Алтайского края (5 %), Смоленской области (4 %).

По статистике «Ингосстраха», большинство (38%) пациентов обращались за консультацией к терапевтам, еще 13% – к педиатрам, 6% – к гастроэнтерологам, 7% – к гинекологам, 6% – к неврологам, 6% – к эндокринологам. Как правило, помощь требовалась взрослым людям (87% случаев).

Потенциал развития российского рынка телемедицинских технологий велик, несмотря на существующие законодательные ограничения, заявил заместитель генерального директора по ДМС СПАО «Ингосстрах» Дмитрий Попов.

«Особенно очевидно это стало в период пандемии коронавируса, когда спрос на дистанционные медицинские консультации существенно вырос. На наш взгляд, в ближайшее время они составят серьезную конкуренцию очным повторным приемам. Кроме того, это отличный способ позаботиться о безопасности пациентов в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, а также сэкономить их время и деньги, не теряя при этом в эффективности», – полагает он.

Телемедицинскими консультациями россияне могут воспользоваться в рамках корпоративных программ ДМС. Кроме того, «Ингосстрах» напомнил о розничном продукте «Телемед Бизнес», который был запущен в 2018 году и в который были внесены изменения в период пандемии. В частности, стоимость полиса была снижена до 1,8 тыс. рублей. Было также расширено покрытие в части получения консультаций профильных специалистов – кардиолога, эндокринолога, дерматолога, оториноларинголога, аллерголога-иммунолога и многих других.

Клиенты страховой компании могут обратиться за помощью к дежурному врачу и терапевту (или педиатру); получить помощь в интерпретации результатов лабораторных и инструментальных исследований; воспользоваться опцией психологической поддержки; получить рекомендации по здоровому образу жизни и питанию; обратиться за консультацией по уходу, питанию и режиму дня ребенка. Помимо этого, в покрытие включено альтернативное медицинское мнение, которое дается врачом-специалистом на основании сканированных копий медицинских документов, которые можно направить через мобильное приложение.

