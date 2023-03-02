Россияне стали чаще оформлять страховку от укуса клеща

В прошлом году больше 500 тысяч россиян оформили страховку от укуса клеша в страховой компании, что вдвое больше, чем в 2021 году, сообщили в «Ингосстрахе».

Больше всего полисов от укуса клеща в 2022 году приобрели в Челябинской области –28 процентов, Ярославской – 14, Красноярском крае – 13, Алтайском – 9, а также в Удмуртии – 7 процентов. В Москве страховую защиту от укуса клеща оформили три тысячи человек. К слову, почти треть страховых полисов были оформлены на детей.

К новому сезону программу страхования от укуса клеща расширили. В частности, теперь врач может назначить таблетки «Йодантипирин», если иммуноглобулина не оказалось в клинике или у клиента непереносимость препарата. Также программу страхования можно дополнить полисом от несчастного случая и болезней, куда включены укусы ядовитых змей или других членистоногих, госпитализации. Если произойдет страховой случай, то «Ингосстрах» выплатит от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести события.

«С каждым годом страхование на случай укуса клеща становится все более популярным, и мы рады, что жители страны все более ответственно относятся к своему здоровью», - отметил заместитель генерального директора по ДМС «Ингосстраха» Дмитрий Попов.

Стоимость полиса начинается от 165 рублей в год на человека.

