Россияне стали активно обновлять свои загородные дома
Более 10% россиян планируют провести ремонт загородной недвижимости в текущем сезоне. Устойчивый тренд на обновление дачных домов фиксируют Финансовый университет при Правительстве РФ и страховая компания «Ингосстрах».
Как отмечается в совместном исследовании потребительских предпочтений владельцев дач в 2026 году (имеется в распоряжении НСН), каждый девятый владелец (11,4%) планирует провести ремонтные работы в текущем сезоне. Среди запланированных работ: благоустройство подъездных путей (41,9%); ремонт кровли (26,5%); модернизация систем водоснабжения (10,3%); ремонт стен и электропроводки (7%). По мнению аналитиков, это свидетельствует о смещении предпочтений с косметического ремонта на капитальное улучшение инфраструктуры участка и недвижимости.
Отмечается, что среди регионов-лидеров по доле владельцев, планирующих ремонт, субъекты с развитой инфраструктурой и высоким уровнем доходов населения. При этом более половины участников опроса (56,3%) ориентируются на сумму до 50 тыс. рублей. Далее перспективы финансовых затрат распределились следующим образом: от 200 до 500 тыс. рублей планируют потратить 19,5% респондентов; от 500 тыс. до 1 млн рублей — 11,7%; свыше 1 млн рублей — 4,8% владельцев. Исходя из этого, специалисты пришли к выводу, что средний чек ремонта составляет 281,4 тыс. рублей.
Любопытно, что на фоне роста вложений в ремонт и обустройство загородной недвижимости уровень финансовой защиты объектов остается низким. Как отмечается в исследовании, застрахована лишь каждая восьмая дача (13,2%), но при этом почти треть владельцев осознаёт риски. В структуре переживаний лидируют пожары и поджоги, которые являются ключевой угрозой для 83,6% опрошенных. Кражи и противоправные действия третьих лиц назвали 8,8%, стихийные бедствия (ураганы) — 8,5%, о подтоплениях вспомнили 5,4% владельцев дач.
Как отметил директор направления «Жилье и имущество» страховой компании «Ингосстрах» Василий Кургузов, из-за роста вложений в благоустройство загородных домов их стоимость увеличивается. Однако многие владельцы не задумываются о том, что имущество может пострадать из-за пожара, стихийного бедствия или кражи.
«Страхование помогает снизить эти риски и защитить деньги, вложенные в недвижимость. Гибкость страховых продуктов позволяет владельцам самостоятельно формировать покрытие в зависимости от характеристик объекта и региональных особенностей», — напомнил Кургузов.
Владельцам загородной недвижимости рекомендуется пересмотреть подходы к управлению рисками и своевременно актуализировать страховую защиту в соответствии с текущей рыночной стоимостью объектов и проведенными улучшениями.
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