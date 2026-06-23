Россияне стали активно обновлять свои загородные дома

Отмечается, что среди регионов-лидеров по доле владельцев, планирующих ремонт, субъекты с развитой инфраструктурой и высоким уровнем доходов населения. При этом более половины участников опроса (56,3%) ориентируются на сумму до 50 тыс. рублей. Далее перспективы финансовых затрат распределились следующим образом: от 200 до 500 тыс. рублей планируют потратить 19,5% респондентов; от 500 тыс. до 1 млн рублей — 11,7%; свыше 1 млн рублей — 4,8% владельцев. Исходя из этого, специалисты пришли к выводу, что средний чек ремонта составляет 281,4 тыс. рублей.

Любопытно, что на фоне роста вложений в ремонт и обустройство загородной недвижимости уровень финансовой защиты объектов остается низким. Как отмечается в исследовании, застрахована лишь каждая восьмая дача (13,2%), но при этом почти треть владельцев осознаёт риски. В структуре переживаний лидируют пожары и поджоги, которые являются ключевой угрозой для 83,6% опрошенных. Кражи и противоправные действия третьих лиц назвали 8,8%, стихийные бедствия (ураганы) — 8,5%, о подтоплениях вспомнили 5,4% владельцев дач.