Россияне стали активно интересоваться отечественными марками одежды
В апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос по сравнению с февралем на 55%. Об этом говорится в исследовании специалистов МегаФона.
По их данным, количество посетителей онлайн-магазинов российских марок на фоне ухода международных торговых сетей в марте увеличилось на 23% относительно показателей февраля, а в апреле было на 17% больше, чем в феврале.
Время средней сессии на сайтах российских брендов росло и в апреле составило 16 минут. Как правило ассортимент отечественных онлайн-магазинов изучают женщины — на них приходится 82% от общего числа посетителей.
Самый большой прирост пользователей интернет-магазинов отмечен в крупных городах, таких как Красноярск (+61%), Самара (+58%), Волгоград (+57%), Санкт-Петербург (+54%), Москва (+52%).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru