Россияне смогут посетить психолога по страховке

В осенние и зимние периоды россияне часто страдают от депрессивных расстройств. Такой вид депрессии называют сезонным аффективным расстройством (САР). Расстройства возникают из-за снижения количества солнечного света, изменения рациона и смены погодных условий.

Страховой полис «Ментальное здоровье» поможет справиться с депрессией. В зависимости от выбранной программы полиса россияне могут получить до 10 онлайн-сессий с психологом, а также консультации невролога или психиатра при необходимости, рассказал замгендиректора по розничному бизнесу компании «Ингосстрах» Владимир Храбрых.

Воспользовавшись полисом, россияне смогут сформулировать беспокоящие проблемы, а также наметить план терапии, придерживаясь которой, можно снова вернуться в гармонию с собой и окружающим миром.

Аналитики «Ингосстраха» рассказали, что с момента запуска нового полиса за услугой обратились уже более 500 клиентов.



