Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов

Жители России смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране. Об этом сообщила компания «Ростелеком». Как сообщает АГН Москва, нововведение вступит в силу с 1 июня этого года.

Уточняется, что речь идет о телефонных междугородных звонках. Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский в рамках расширенного совещания Федерального агентства связи. По его словам такое решение было принято в связи с интересом и потребностями со стороны людей. Осеевский уточнил, что в ряде регионов страны сотовая связь остается по-прежнему недоступной для некоторых категорий граждан.

Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в интервью НСН рассказал, почему новый налог на операторов связи приведет к росту цен.

