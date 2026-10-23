Россияне считают, что родители должны помочь детям с квартирой

Большинство россиян старше 39 лет съехали от родителей до 25 лет, но самостоятельно обзавестись первым жильём смог только 1% опрошенных – остальные прибегали к помощи родителей или наследству, сообщили НСН в исследовательском центре Level Group.

По данным опроса, 64% россиян старше 39 лет считают, что родители должны финансово помогать взрослым детям с покупкой жилья или полностью обеспечивать их квартирой. При этом в собственном жилищном вопросе представители старшего поколения нередко полагались на помощь семьи или наследство.

Руководитель отдела ипотеки Level Group заявил НСН, что родители могут помочь с первоначальным взносом, но не в ущерб себе.

«Также стоит заранее определить, на кого будет оформлена квартира и кто возьмёт на себя расходы на её содержание. Помощь детям не должна лишать родителей финансового резерва на непредвиденные расходы: желательно сохранить сумму, эквивалентную 3–6 месяцам обязательных расходов семьи, включая платежи по кредитам, коммунальные услуги и повседневные нужды», – отметил он.

При этом отмечается, что большинство респондентов начали самостоятельную жизнь до 25 лет: 44% переехали от родителей в возрасте 18-21 года, еще 30% — в 22-24 года. 26% начали жить самостоятельно в 25-30 лет. Однако переезд из родительского дома не всегда означал появление собственного жилья. Так, 34% участников опроса жили в общежитии или делили квартиру с друзьями. Большинству же с решением квартирного вопроса помогли родители или родственники. Лишь 1% опрошенных начинали собственную жизнь в квартире, которую купили самостоятельно за наличные или в ипотеку.

