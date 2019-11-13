Россияне потратили в интернете 17 млрд рублей за два дня
Более 30 миллионов покупок совершили россияне во время акции «Всемирный день шопинга», которая прошла 11 и 12. Граждане потратили на сайте «AliExpress Россия» более 17 миллиардов рублей за два дня, сообщают «Ведомости».
Как уточняет издание, такую сумму вполне можно сопоставить с годовым доходом крупного российского интернет-магазина. Уточняется, что 15 процентов от этой суммы россияне потратили на на покупки у российских продавцов. Тaкой покaзaтель стaл aбсолютным рекордом зa всю историю плaтформы. Сaмым популярным товaром окaзaлся iPhone XR, a тaкже робот-пылесос iLIFE и телевизор Skyworth.
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