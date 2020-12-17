Россияне подали более 100 тысяч заявлений на новые детские выплаты
Россияне подали более 100 тысяч заявлений на получение единовременной выплаты для семей с детьми до 7 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг сообщил о назначении новых «детских» выплат в размере 5 тысяч рублей. Позже глава государства подписал соответствующий указ.
Как отметили в Минцифры, заявления были поданы на портале «Госуслуги» за первые два часа после принятия решения о назначении выплат.
В ведомстве уточнили, что большинство семей получат средства автоматически на основании заявлений, поданных ранее для получения выплат на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет, отмечает RT.
Минцифры поясняет, что подача нового заявления необходима, если соцвыплата не оформлялась, либо указанный ранее счёт закрыт.
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