Россияне подали более 100 тысяч заявлений на новые детские выплаты

Россияне подали более 100 тысяч заявлений на получение единовременной выплаты для семей с детьми до 7 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг сообщил о назначении новых «детских» выплат в размере 5 тысяч рублей. Позже глава государства подписал соответствующий указ.

Как отметили в Минцифры, заявления были поданы на портале «Госуслуги» за первые два часа после принятия решения о назначении выплат.

В ведомстве уточнили, что большинство семей получат средства автоматически на основании заявлений, поданных ранее для получения выплат на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет, отмечает RT.

Минцифры поясняет, что подача нового заявления необходима, если соцвыплата не оформлялась, либо указанный ранее счёт закрыт.

