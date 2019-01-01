Названа главная причина бесплатных переработок россиян

«Российское гражданское общество незрелое. Сотни тысяч людей работают без официальной договоренности, без трудового договора, и в условиях, далеких от трудового кодекса. Люди соглашаются с тем, что работают без оформления официального документа. Без ответственности работодателя и работника не будет полноценного гражданского общества. А то, что не на государственных и не на бюджетных учреждениях есть такие нарушения, действительно, люди перерабатывают исходя из необходимости производственной, исходя из производственной необходимости, из просьб работодателя. Из-за страха увольнения или сокращения заработной платы они соглашаются на дополнительные условия работы. Огромное число таких примеров. И в Москве, и в регионах. В этот список не входят государственные и бюджетные предприятия, а частные и коммерческие предприятия – сплошь и рядом. Как это изменить и как ужесточить? Надо снижать налоги работодателям, чтобы они могли показывать чистую заработную плату. Эта палка имеет много концов. Обращение в трудовую комиссию по территориальному принципу – бумеранг, который отразится на самом работнике. Здесь должен быть баланс интересов – интерес работодателя и сотрудника», - отметила она.

Согласно исследованию, за пределами традиционного рабочего дня чаще всего заняты руководители высшего и среднего звена, квалифицированные промышленные работники, работники сельского хозяйства, сферы торговли и услуг. При этом далеко не всем работникам, вынужденно «ломающим» свои рабочие привычки, удается получить за это адекватную компенсацию. Как ранее отмечали аналитики, на фоне роста объема труда в легальном секторе экономики стоимость рабочей силы снизилась, и добиться оплаты сверхурочных часов удалось только трети сотрудников.

