Россияне оказались не в курсе введения нового налога
Почти половина граждан России (44%) не знают, что с 1 января 2021 года в стране ввели налог на доходы с вкладов от миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие».
Не смотря на новый сбор, 74% респондентов не намерены отказываться от депозитов, а 13% граждан уже забрали часть денег из банков. Отмечается, что новый налог не интересует 17% россиян - у них просто нет никаких вкладов.
Методика расчётка нового налога понимают чуть больше четверти опрошенных (27%). В основном это жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 29%). В Южном федеральном округе таких граждан 18%, а на Северном Кавказе только 8%.
Ранее в Министерстве финансов России рассказали, что налог затронет не только вклады на сумму свыше одного миллиона рублей, сообщает RT. Новый сбор коснётся также депозитов, доход с которых превышает необлагаемый процентный доход, который для 2021 года составляет 42,5 тысячи рублей.
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