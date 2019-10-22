Россияне не забрали более 3 млрд рублей, выигранных в лотереях

Стала известна сумма выигрышей, которая оказалась невостребованной у россиян. Как сообщает «Свободная пресса», граждане так и не получили у оператора государственных лотерей «Гослото» сумму почти в три миллиарда рублей. Уточняется, что речь идет о выигрышах, у которых истек трехлетний срок давности.

В компании рассказали, ситуация могла возникнуть из-за того, что многие участники теряют лотерейные билеты.

Как уточняет РЕН ТВ, большинство выигрышей, которые остались невостребованными, составили суммы в размере 150 рублей. Они могут быть выданы в течение полугода, после чего замораживаются с остающейся возможностью забрать выигрыш.

Самым крупным, но невостребованным стал выигрыш на сумму в 10 млн рублей, пишут Известия.

Ранее НСН писала, что житель Костромы выиграл в лотерею более 3 миллионов рублей.



