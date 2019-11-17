Россияне не смогут полететь на курорты Египта к Новому году

Возобновления прямого сообщения между Россией и курортными египетскими городами Шарм-эль-Шейха и Хургады до новогодних праздников не произойдет.

Как сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные информированных источников, российские эксперты авиационной безопасности, посетившие аэропорты Египта, остались недовольны тем, как в них осуществляется обеспечение антитеррористической безопасности. По их мнению, Египет лишь частично выполнил связанные с безопасностью меры, предложенные Россией. Они пришли к выводу, что курортные аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам.

Теперь вопрос о возобновлении рейсов будет решаться только в 2020 году.

Ранее президент правления Клуба защиты прав туристов, генеральный директор Центра защиты граждан России за рубежом Дмитрий Давыденко в эфире НСН предупреждал, что возобновление регулярного авиасообщения с Каиром хоть и является позитивным сигналом для туристической отрасли, говорить об открытии Египта для российского турпотока пока рано.

