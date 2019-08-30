Россияне назвали самые грязные города страны

Архангельск и Каменск-Шахтинский в Ростовской области – самые грязные города России. Как отмечает «Российская газета», ссылаясь на рейтинг чистоты 200 городов, составленный порталом Domofond.ru, они набрали по 3,7 балла из 10 возможных.

Кроме того, грязными наши соотечественники считают Свободный в Амурской области, Шахты и Новочеркасск в Ростовской области, а также Махачкалу, Норильск и Орск. Что касается самых чистых городом, то к их числу, по мнению россиян, можно отнести Губкин в Белгородской области, Грозный и Гурьевск в Калининградской области.

Отмечается, что рейтинг самых чистых городов-миллиоников возглавила Москва — ее оценили в 7,4 балла. На втором месте расположился Краснодар, замыкает тройку лидеров Казань.

Ранее RT писала, что Росгидромет назвал города России с самым загрязнённым воздухом. В 2018 году в 22 российских городах был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха. Общая численность их жителей более 5 млн человек.

В список, в частности, попали Ангарск, Барнаул, Зима, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ, Черногорск и Чита.