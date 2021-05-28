Россияне назвали необходимый для накоплений в старости доход

Для того, чтобы начать делать долгосрочные накопления сейчас и реализовать свои планы до наступления пенсионного возраста почти половине опрошенных россиян – 43% – необходим доход в 70-150 тысяч рублей в месяц. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и СберНПФ (негосударственного пенсионного фонда Сбербанка).

При этом 9% опрошенных считают, что для самостоятельного создания пенсионных накоплений им достаточно получать до 50 тысяч рублей ежемесячно. 14% респондентов отметили, что доход, необходимый для накоплений, должен составлять 150-200 тысяч рублей в месяц.

К слову, только 20% опрошенных признались, что делают долгосрочные накопления.