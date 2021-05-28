Россияне назвали необходимый для накоплений в старости доход

Для того, чтобы начать делать долгосрочные накопления сейчас и реализовать свои планы до наступления пенсионного возраста почти половине опрошенных россиян – 43% – необходим доход в 70-150 тысяч рублей в месяц. Об этом говорят данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и СберНПФ (негосударственного пенсионного фонда Сбербанка).

При этом 9% опрошенных считают, что для самостоятельного создания пенсионных накоплений им достаточно получать до 50 тысяч рублей ежемесячно. 14% респондентов отметили, что доход, необходимый для накоплений, должен составлять 150-200 тысяч рублей в месяц.

К слову, только 20% опрошенных признались, что делают долгосрочные накопления.

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А ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия - За правду» внесет в Госдуму законопроект о введении ежемесячной выплаты для всех россиян в размере 10 тысяч рублей. Об этом заявил председатель политической организации Сергей Миронов. Он подчеркнул, что фракция внесет проект закона летом этого года, однако рассматривать его будут депутаты Думы следующего созыва.

По словам Миронова, средства на эти выплаты можно получить из идущих в Фонд национального благосостояния доходов от продажи углеводородов, сумма которых составляет 13,5 трлн рублей.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПенсияОпросДоходыРоссияне
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