Россияне назвали Москву самым привлекательным городом для переезда

Москва, Санкт-Петербург и Сочи оказались самыми привлекательными для россиян городами для переезда. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

В Москву хотели бы перебраться 22% опрошенных, 14% переехали бы в Санкт-Петербург, 10% — в Сочи. При этом 51% респондентов заявили, что не готовы переезжать в другой город.

Еще 8% участников опроса хотели бы переехать в Краснодар. По 3% респондентов рассматривали бы переезд в Калининград, Екатеринбург и Казань.

Кроме того, по 2% опрошенных переехали бы в Новосибирск, Ростов-на-Дону или Нижний Новгород. Еще по 1% граждан перебрались бы в Воронеж, Самару, Волгоград, Пермь, Уфу, Челябинск, Омск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск.

В качестве основной причины для переезда 38% россиян называли высокую зарплату и карьерный рост: среди желающих переехать в Москву об этом заявили 75% опрошенных, в Санкт-Петербург — 63%.

При этом 20% респондентов в названных для переезда городах привлекает развитая инфраструктура, 16 % хотели бы перебраться в другой город из-за стрессов, а также ради природы — моря или гор.

Еще 15% граждан заявили о более высоком уровне социальных услуг и возможностях развития детей, а для 13% респондентов оказалась важна хорошая экология.

В ходе исследования сервис «Работа.ру» опросил более девяти тысяч пользователей из всех регионов России.

