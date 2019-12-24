Россияне назвали худшие новогодние подарки

Сувениры и символы года – наименее желанные подарки на Новый год, их не хотели бы получать 57% участников опроса, проведенного порталом Hi-Tech Mail.ru. В топ-10 самых невостребованных презентов вошли мягкие игрушки (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%).

В ходе исследования был составлен отдельный список нежеланной техники, которую россиянам не хотелось получить на праздники, отмечает Ura.ru. Наибольшее отвращение у опрошенных вызывает электробритва (48%), далее по непопулярности следуют игровая консоль (41%), музыкальная колонка (38%), электронная книга и навигатор, экшн- и видео камеры, робот-пылесос, наушники и фотоаппарат.

До 70% опрошенных пояснили, что подарок, в первую очередь, должен иметь практическую пользу. Вместе с тем, каждый десятый готов принять презент, если он удивляет, почти столько же считают, что главное в подарке — сам факт внимания. При этом 71% респондентов считают, что получают абсолютно бесполезные презенты.

Между тем, как отмечает РИА Новости, психологи настаивают, что детям нельзя дарить гаджеты, так как эти устройства не дают формировать у них волевые и творческие качества.

В связи с этим Газета.ру подчёркивает, что лидеры IT-индустрии в Кремниевой долине жёстко ограждают своих отпрысков от гаджетов, которые сами же выпускают, а обучают дети в заведениях, где представлен непосредственный ручной труд и искусства.

