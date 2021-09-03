Россияне назвали главные причины стресса

81% россиян назвали страх пропустить платеж по ипотечному займу или потребительскому кредиту главным источником стресса, связанным с финансами, говорится в исследовании одного из российских банков.

Перечислены главные угрозы для накоплений россиян в 2021 году

Среди других причин граждане выделили потерю работы и источников дохода (68%), а также мошенничество (67%).

Меньше всего россиян беспокоят такие факторы, как непредвиденные расходы, рост цен на продукты питания и недостаточная финансовая грамотность.

Как сообщалось, накопления россиян в рублях и долларах будет обесценивать инфляция. В настоящее время инфляция является наиболее серьезной угрозой для накоплений.

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ФОТО: @dan_achatz/flickr.com
ТЕГИ:КредитыРоссиянеСтресс
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