Россияне назвали главные причины стресса

Среди других причин граждане выделили потерю работы и источников дохода (68%), а также мошенничество (67%).

Меньше всего россиян беспокоят такие факторы, как непредвиденные расходы, рост цен на продукты питания и недостаточная финансовая грамотность.

Как сообщалось, накопления россиян в рублях и долларах будет обесценивать инфляция. В настоящее время инфляция является наиболее серьезной угрозой для накоплений.

