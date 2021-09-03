Россияне назвали главные причины стресса
81% россиян назвали страх пропустить платеж по ипотечному займу или потребительскому кредиту главным источником стресса, связанным с финансами, говорится в исследовании одного из российских банков.
Среди других причин граждане выделили потерю работы и источников дохода (68%), а также мошенничество (67%).
Меньше всего россиян беспокоят такие факторы, как непредвиденные расходы, рост цен на продукты питания и недостаточная финансовая грамотность.
Как сообщалось, накопления россиян в рублях и долларах будет обесценивать инфляция. В настоящее время инфляция является наиболее серьезной угрозой для накоплений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru