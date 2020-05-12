Россияне назвали духоподъёмными акции в честь Дня Победы

Большинство граждан России (62%) полагают, что праздничные мероприятия на 9 Мая в этом году, несмотря на ограничения из-за коронавируса, привели к проявлению чувства душевного подъема и ощущения единения народа. Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

В юбилейный 75-ый День Победы россияне приняли участие в разнообразных онлайн акциях. Так к «Окнам Победы» присоединились 26% граждан. В акции «Свет Победы» –с зажжением фонариков в память о погибших на войне и ветеранах, участвовали 24% опрошенных. Столько же вывешивали российский флаг с георгиевской ленточкой в рамках акции «Флаги России. 9 мая».

21% респондентов исполнили песню «День Победы», в еще одной акции «Бессмертного полка» почти столько же вышли на балконы. 10% опрошенных сумели поздравить ветеранов, выступая во дворах. В целом, каждый второй гражданин РФ принимал участие хотя бы в одной акции в честь Дня Победы – 51%.

Все обозначенные акции по отдельности положительно восприняли подавляющее большинство наших соотечественников - от 87% до 93%). Причём некоторые мероприятия такого свойства, несмотря на вынужденный формат, россияне хотели бы видеть и в дальнейшем. Так, поздравлять ветеранов во дворах домов готовы в будущем 69% опрошенных, поддерживают акцию «Мечты победителей» 62%. Столько же россиян хотели бы и далее видеть «Окна победы».

