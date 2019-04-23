Россияне начали массово продавать дачи

Число предложений о продаже дач в первом квартале текущего года увеличилось почти на 22% - по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом, как отмечают аналитики «Авито Недвижимости», спрос на покупку садовых участков увеличился лишь на 0,7%, передаёт РБК.

Эксперты высказали мнение о том, что такая динамика связана с дачной реформой, по которой собственники должны платить налог на недвижимость, подчёркивает Ura.ru.

Избавляться от домов собственников стимулирует дачная реформа. Многие владельцы дач предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а попросту продать недвижимость.