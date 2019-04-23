Россияне начали массово продавать дачи
Число предложений о продаже дач в первом квартале текущего года увеличилось почти на 22% - по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом, как отмечают аналитики «Авито Недвижимости», спрос на покупку садовых участков увеличился лишь на 0,7%, передаёт РБК.
Эксперты высказали мнение о том, что такая динамика связана с дачной реформой, по которой собственники должны платить налог на недвижимость, подчёркивает Ura.ru.
Избавляться от домов собственников стимулирует дачная реформа. Многие владельцы дач предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а попросту продать недвижимость.
Как напоминаете RT, дачная амнистия» продлена до 2020 года. Она предполагает упрощенный способ регистрации жилых домов и сезонных строений. За время действия «амнистии» – с 2006 года – было зарегистрировано почти 13 миллионов прав на недвижимость. Все частные возведенные дома после окончания льготного периода считаются самостроем, который власти могут потребовать снести за счет собственников.
Между тем, ранее НСН сообщала о намерении россиян провести затяжные майские выходные и праздничные дни дома или на даче. Первый вариант отдыха выбрали 63% респондентов. А 35% все-таки планируют отправиться в эти дни на дачу. За пределы места постоянного проживания намерены выехать 14% опрошенных, из которых 6% планируют поездки по России. Главной помехой в реализации планов на отдых опрошенные ВЦИОМ граждане назвали его дороговизну – таковых 70%.
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