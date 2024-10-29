Россияне купили треть новых квартир на этапе котлована в июле-сентябре
Россияне купили треть новых квартир на этапе котлована в июле-сентябре, говорится в исследовании компаний «Метриум» и Regions Development.
По данным аналитиков, россияне купили 4139 квартир и апартаментов на начальном этапе строительства за этот период, что составило почти 32% от общего числа сделок, передает «Газета.Ru».
Эксперты добавили, что это максимальный показатель для котлованов за два года, спрос на строящееся жилье растет.
Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. До этого Сбербанк поднял ставки по рыночной ипотеке сразу на 3%. Таким образом, минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составит 24,9%, а на готовое — 24,6%. Базовые ставки, без дисконтов, возрастут до 27,2% и 27,5% соответственно, следует из информации на сайте «Сбера».
Несмотря на высокую кредитную ставку, россияне продолжают активно брать кредиты, как по семейной, так и по льготной ипотеке, так как у них работает «индекс страха», заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru