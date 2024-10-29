Россияне купили треть новых квартир на этапе котлована в июле-сентябре

Эксперты добавили, что это максимальный показатель для котлованов за два года, спрос на строящееся жилье растет.

Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. До этого Сбербанк поднял ставки по рыночной ипотеке сразу на 3%. Таким образом, минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье составит 24,9%, а на готовое — 24,6%. Базовые ставки, без дисконтов, возрастут до 27,2% и 27,5% соответственно, следует из информации на сайте «Сбера».

Несмотря на высокую кредитную ставку, россияне продолжают активно брать кредиты, как по семейной, так и по льготной ипотеке, так как у них работает «индекс страха», заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко «Радиоточке НСН».

