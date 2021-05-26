Россияне имеют право требовать компенсацию от соседей-курильщиков
Россияне, недовольные курящими соседями, могут требовать возмещения морального вреда. Об этом заявил глава Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев в ходе Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным народным судом КНР и Программой ООН по окружающей среде (UNEP).
Лебедев пояснил, что экологическое благополучие граждан в повседневной жизни обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма.
Глава ВС добавил, что для обеспечения экономического и духовного развития человечества необходимо сохранять окружающую среду, а также бережно и ответственно использовать природные ресурсы.
«В этой связи защита экологии является одной из основных целей правового регулирования», — цитируют Лебедева Известия.
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