Россияне готовы потратить на сбор ребенка в школу 10 тысяч рублей
Родители школьников планируют уложиться в 10 тысяч рублей при сборах ребенка в школу.
Согласно результатам исследования, самые большие траты на сбор ребенка в школу выделяют родители из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Рязани и Казани. Самыми дорогими покупками к учебному году стали платья, брюки и верхняя одежда, выяснили «Ингосстрах» и Финуниверситет. На втором месте по дороговизне покупок к учебному году расположилась обувь, следом идут рюкзаки, тетрадки, ручки и прочая канцелярия. Кроме того, родители из Рязани, Пензы, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени планируют покупать цветы учителям непосредственно первого сентября.
В исследовании также говорится, что россияне готовы тратить около 17,4 тысяч рублей в год на оплату основного и дополнительного образования детей. Уточняется, что в эту сумму входит школа, если она платная, различные кружки, спортивные секции, языковые курсы, а также дополнительное образование. Однако, по словам родителей, в эти расходы они не включают дополнительные сборы на нужды класса. Отмечается, что больше всего на образование школьников готовы потратить родители из Казани, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Ростова-на-Дону и Рязани.
Между тем, 16,8% опрошенных родителей из Ижевска, Ульяновска, Набережных Челнов, Рязани и Иркутска находят правильным страховать детей от несчастных случаев на время пребывания в школе. Директор департамента продаж «Ингосстраха» Денис Морозов подчеркнул, что большинство родителей считают подрастающее поколение залогом счастливого будущего, в связи с чем россияне озабочены здоровьем своих детей.
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