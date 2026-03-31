Россиянам указали, что новое поколение следует воспитывать личным примером
Все попытки «обязать» молодёжь к чему-либо приводят к обратному эффекту. Об этом «ФедералПресс» заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
По его словам, «новое поколение ничего не должно», поэтому его следует «заинтересовывать и мотивировать», видеть в нём соавторов планируемых изменений.
«Те изменения, которые мы делаем и планируем... Они наступят через несколько лет... В этом мире жить уже следующему поколению и поэтому они должны иметь возможность быть соавторами этих изменений», - отметил он.
Соколов также отметил, что современная молодёжь наблюдает за общением взрослых между собой. И поэтому воспитывать её нужно личным примером, и вместо установки «делай, как я говорю» использовать формулировку «делай, как я».
Ранее врач-психиатр Антон Мокеев заявил, что генетика определяет около половины особенностей личности человека, тогда как остальная часть формируется под влиянием окружающей среды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
